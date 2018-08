Prefeitura de SP homologa tombamento de duas casas modernistas

SÃO PAULO - A Prefeitura de São de Paulo homologou nesta terça-feira, 14, o tombamento do duas residências projetadas pelo arquiteto paulistano Rodrigo Brotero Lefèvre. A decisão prevê a preservação das características externas e parte dos elementos internos da Casa Pery Campos, em Santo Amaro, zona sul, e a Casa Dino Zammataro, no Butantã, zona oeste. Ambas foram projetadas em 1970 e têm características modernistas.

Os imóveis são de propriedade privada e foram apontados como Zonas Especiais de Preservação Cultural (Zepec) em 2004, o que deu origem ao processo de tombamento. A preservação foi decida em 12 de março pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

A duas residências têm estrutura principal em formato de arco pré-moldado, ou abóbada. Elas integram uma série de estudos que buscavam experimentar soluções arquitetônicas que pudessem ser reproduzidas em larga escala, o que foi ressaltado durante a discussão no Conpresp. Dentre as características internadas tombadas, estão também os desníveis, a lareira e as instalações elétricas e hidráulicas - que são aparentes.

A Casa Pery Campos é uma colaboração de Lefèvre com o arquiteto Nestor Goulart dos Reis Filho. Já a Casa Dino Zammataro foi feita em parceria com os arquitetos Félix Alves de Araújo e Ronaldo Duschenes. O tombamento não prevê área envoltória.