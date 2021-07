Prefeitura de São Paulo retoma rodízio de veículos a partir da próxima segunda-feira

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, que a partir da próxima segunda, 2, será retomado o rodízio de veículos no centro expandido da capital. A medida estava suspensa desde o dia 22 de março.

Com a retomada, o rodízio de veículos leves volta a ser válido nos horários de pico, entre as 7h e as 10h e das 17h às 20h nos dias de semana. O anúncio acompanha decisão do governo do Estado de suspender o toque de restrição no período noturno a partir de domingo, 1º.

Com indicadores da doença em queda, a gestão do governador João Doria (PSDB) divulgou uma flexibilização mais ampla das restrições vigentes para o comércio, o que pode fazer o fluxo de pessoas e veículos aumentar a partir da próxima semana.

Batizada de "retomada segura", a nova flexibilização do governo prevê uma fase de transição de 1º a 16 de agosto, quando o horário de fechamento dos estabelecimentos passará de 23h para 0h e a ocupação limite, de 60% para 80%. A partir de 17 de agosto, a flexibilização aumenta para 100% de ocupação e se encerra a previsão de horário de fechamento. /COLABOROU PRISCILA MENGUE