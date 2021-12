Prefeitura de SP cancela réveillon da Avenida Paulista

Com o avanço da variante Ômicron do vírus da covid-19, a Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o réveillon da Avenida Paulista e manter o uso de máscaras obrigatório. A decisão do prefeito, Ricardo Nunes (MDB), foi baseada em um parecer da Vigilância Sanitária e confirmada ao Estadão em Nova York, onde ele cumpre missão oficial em conjunto com o governador João Doria (PSDB). Com isso, já são 15 as capitais que suspenderam a festa.

A decisão é motivada em parte pelo avanço da nova cepa em diferentes continentes, cujos primeiros casos no País foram confirmados na terça-feira, 30. A gestão municipal tem destacado que as taxas da capital paulista seguem “favoráveis” em relação a outros períodos da pandemia.

Nunes disse que a secretaria de Saúde vai monitorar o cenário da pandemia até o mês de fevereiro para decidir sobre a realização do carnaval. "São Paulo não fará nada por pressão. Não é coerente tomar uma decisão agora sobre carnaval", comentou o prefeito. Ele descartou exigir passaporte vacinal em bares restaurantes da capital paulista.

Na quarta-feira, 1º, Doria defendeu que prefeitos paulistas suspendam as festas de réveillon no Estado. "Vamos no caminho da cautela e do zelo para proteger vidas. Não era hora de fazer festas de réveillon", disse. "Embora seja decisão dos municípios, não me parece a hora adequada", acrescentou.

Com a chegada da Ômicron e a quarta onda da covid-19 na Europa, ao menos 15 capitais no Brasil desistiram de eventos públicos no fim do ano. Entre elas, também estão Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Belém, São Luís, Campo Grande, Palmas, Teresina, Aracaju e e Goiânia. Nesta semana, a Prefeitura do Rio afirmou esperar mais informações para decidir se manterá a realização do evento em Copacabana.

Último réveillon, de 2019 para 2020, levou 2 milhões para a Paulista

O último réveillon (da virada de ano de 2019 para 2020) levou cerca de 2 milhões de pessoas à Avenida Paulista, segundo informações divulgadas na época pela Prefeitura. Um levantamento do Observatório do Turismo, ligado à gestão municipal, identificou que 59% dos frequentadores moravam na cidade, enquanto 18,9% viviam em outros municípios da Grande São Paulo, 7,1% no interior paulista, 14,7% em outros Estados e 0,2% no exterior.

A festa da virada para o próximo ano estava em preparativos. A contratação da São Paulo Turismo (SPTuris), empresa de economia mista controlada pela Prefeitura, para serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização chegou a ser autorizada pela gestão municipal em despacho publicado em 17 de novembro, pelo custo de R$ 6,2 milhões.

Após ter cancelado a edição passada por causa da pandemia, a gestão municipal chegou a montar comissões específicas para a realização de eventos de fim de ano e do carnaval de rua ainda em julho. “Para que ocorram os eventos previstos neste decreto, poderão ser previstos protocolos sanitários e indicadores de acompanhamento da pandemia estabelecidos em conformidade com a orientação técnica da Secretaria Municipal da Saúde”, destacava o texto.

