Prefeitura de São Paulo alerta para chuvas fortes nas próximas horas

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo emitiu alerta para as fortes chuvas que devem atingir a cidade no fim da tarde e início da noite desta quinata-feira, 20. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da capital, são esperados "elevados volumes de precipitação generalizada até a madrugada" de sexta-feira, 21.

O alerta diz que há previsão de transbordamento de rios e córregos, alagamentos intransitáveis e quedas de árvores em decorrência de possíveis rajadas de vento. O potencial para deslizamentos de terra em áreas de risco também é elevado, em função do solo encharcado pelas chuvas dos últimos dias.

A região metropolitana de São Paulo deve receber entre 90 milímetros e 140 milímetros de chuva entre quinta e sexta, segundo alerta da Defesa Civil estadual. Volume semelhante também deve atingir as regiões do Vale do Ribeira, Baixada Santista, Sorocaba e Itapeva.

Deve chover forte, apesar de com menos intensidade, no litoral norte paulista, em Marília, Campinas, Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente e Vale do Paraíba, onde estão previstos cerca de 75 mm de precipitação.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.