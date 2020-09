Prefeitura anuncia fechamento do hospital de campanha do Anhembi

Diante da queda dos números da covid-19 na capital paulista, a Prefeitura decidiu fechar o hospital de campanha do Anhembi. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador João Doria (PSDB).

De acordo com Covas, o hospital deixou de receber pacientes já nesta quinta-feira e deve ter as atividades completamente encerradas até o dia 10 de setembro. Atualmente, estão internadas no local 38 pessoas.

O hospital, que foi aberto em 11 de abril, contava com 1.800 leitos, e já havia sido parcialmente desativado em agosto. Segundo Covas, 6.350 pessoas foram atendidas nessa unidade de campanha e mais de 80 mil exames foram realizados. "Com os números que a cidade tem e a taxa de ocupação atualmente, a cidade tem a tranquilidade de que vai poder desativar o hospital de campanha do Anhembi sem ter a necessidade de utilizar novamente aqueles leitos. A cidade recebeu oito hospitais permanentes durante o funcionamento dessa unidade e na pandemia", disse Covas.

No final de junho, a Prefeitura de São Paulo fechou o hospital de campanha do Pacaembu.

E, na semana passada, o governo do Estado anunciou a desativação do hospital de campanha de Heliópolis.