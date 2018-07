Prefeitura adia por 30 dias concessão do Ibirapuera e outros cinco parques

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo suspendeu por 30 dias a licitação da concessão do Ibirapuera e outros cinco parques municipais. Segundo a Secretaria de Desestatização, a suspensão foi feita para que o edital fosse alterado, deixando alguns pontos mais claros como a "obrigatoriedade de investimentos e melhorias que deverão ser feitos pelo concessionário nos parques da periferia".

A concessão de parques era uma promessa de campanha eleitoral de João Doria (PSDB), que deixou a Prefeitura em abril para disputar o governo do Estado.

A informação sobre a suspensão do edital foi adiantada pela Folha de São Paulo.

A Secretaria de Desestatização informou que a paralisação será "rápida". O edital, que já estava em andamento, previa que a abertura dos envelopes com as propostas para a concessão ocorresse na quinta-feira, 12. A pasta informou que o edital será republicado e a abertura dos envelopes ocorrerá em 30 dias. "Neste prazo, os grupos interessados terão tempo para se adequarem as alterações fixadas no edital", diz em nota.

O projeto envolve, além da concessão do Ibirapuera, os parques Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade.