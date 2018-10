Prefeito troca tiros com criminosos e sai ileso em Teodoro Sampaio

SOROCABA – O prefeito Ailton César Herling (PSB) trocou tiros com criminosos que invadiram a casa do seu pai, na noite desta quinta-feira , 4, em Teodoro Sampaio, extremo oeste do Estado de São Paulo. Ele chegava de caminhonete de um evento político, na companhia da primeira-dama, Maria Aparecida Carvalho Herling, por volta das 22h30, quando viu um homem se esgueirando nos fundos da casa. Ao tentar ver do que se tratava, o homem atirou, mas errou o alvo. Herling pegou sua arma, uma pistola calibre 380, que estava no veículo e também atirou na direção do suspeito.

Foi quando percebeu que havia outro homem armado no quintal e se abrigou atrás da caminhonete, uma S-10 de cabine dupla, fazendo novos disparos. Sua mulher se deitou no interior do veículo.

Durante a troca de tiros uma filha adolescente do casal e o pai do prefeito saíram da casa, mas um dos criminosos mandou que voltassem para dentro. Em seguida, os dois homens pularam o muro e fugiram. A polícia chegou a deter um suspeito, mas ele não foi reconhecido pelas vítimas e acabou liberado.

A Polícia Civil acredita que os criminosos tentariam assaltar a casa e foram surpreendidos com a chegada do prefeito, mas não descarta outras hipóteses, que serão investigadas.

A assessoria de Herling informou que ele se colocou à disposição da polícia para colaborar com a investigação e que sua arma possui registro. A polícia recolheu a pistola para perícia. Conforme a assessoria, o prefeito não vinha recebendo ameaças. Herling está em seu segundo mandato como prefeito. Ele preside o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop).