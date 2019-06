Prefeito sanciona proibição de canudos de plástico em São Paulo

SÃO PAULO - O prefeito Bruno Covas sanciona nesta terça-feira, 25, o Projeto de Lei 99/2018, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico.

Em abril deste ano, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou em segunda votação, o projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, padarias e hotéis.

O projeto diz que, no lugar dos canudos, poderão ser fornecidos canudos de papel reciclável ou de material comestível ou biodegradável. Para quem descumprir o determinado, a multa imposta a partir da segunda autuação é de R$ 1 mil, e pode chegar até a R$ 8 mil em caso de reincidência, com fechamento administrativo do estabelecimento flagrado.

Com o Projeto de Lei sancionado, São Paulo se junta a outras cidades que já proíbem o canudo, como o Rio de Janeiro.