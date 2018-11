Prefeito de Campinas quer levar empresas para Viracopos

Após tomar conhecimento sobre as medidas para restrição do número de vôos em Congonhas anunciadas nesta sexta-feira pelo governo federal, o prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), reforçou que o Aeroporto Internacional de Viracopos pode receber a demanda do Aeroporto de Congonhas. A oferta já foi feita em fevereiro deste ano, quando afirmou ser possível garantir, por meio de duas leis municipais, a diminuição da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para empresas aéreas que transferissem seus serviços para o Aeroporto Internacional de Viracopos. Mais que reiterar a possibilidade de isenção fiscal, Santos afirmou que "Campinas não concorre com outra área, pois já é alternativa pronta e definitiva". "São duas coisas diferentes. Viracopos já funciona como alternativa. O que é necessário é modernizar o controle do tráfego aéreo local e investir em recursos humanos", afirmou o prefeito. "Isso não significa concorrência com um novo aeroporto. A Grande São Paulo tem sim, por demanda, credenciamento para receber esse terceiro aeroporto. Mas para isso é preciso um projeto para evitar especulação imobiliária, estabelecer impacto ambiental mínimo, garantir estudos estruturais, e isso não é feito em poucos anos. Até lá, Campinas é a alternativa", disse Santos. Embora Viracopos não fosse alternativa oficial, o aeroporto serviu muitas vezes como plano B nos últimos anos quando surgiam problemas no setor, na capital. Somente entre maio e julho, o aeroporto recebeu ao menos 1.500 passageiros que tiveram vôos transferidos de Congonhas e Guarulhos. Nos últimos dois meses, o aeroporto no interior de São Paulo também chegou a ser cogitado como alternativa pela diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu, e pelo presidente da TAM Linhas Aéreas, Marco Antonio Bologna. Planos "Conseguimos R$ 38 milhões para desapropriar parte de uma área de 7 milhões de metros quadrados, e evitar a desapropriação de outra área, de 17 bairros em que moram 40 mil pessoas, onde gastaríamos pelo menos R$ 300 milhões", afirmou o prefeito. "Precisamos construir a segunda pista do aeroporto, e isso o presidente Lula me garantiu pessoalmente há menos de um mês que será liberado", afirmou o prefeito de Campinas. Segundo informou Santos, o receio de moradores do entorno de Viracopos com o aumento do tráfego aéreo local já é esperado. "Todos nós temos receio. Por isso precisamos modernizar o controle do tráfego e investir em segurança", afirmou.