Prédio da Folha de S. Paulo tem foco de incêndio controlado pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros controlou um princípio de incêndio no prédio onde funciona a redação do jornal Folha de S. Paulo e do UOL, na avenida Barão de Limeira, centro da capital paulista. Oito viaturas foram deslocadas para o local por volta das 14h50, onde nenhuma vítima foi registrada e o foco já foi extinto.

De acordo com o informe inicial dos Bombeiros, a fumaça vinha do subsolo do edifício, mas a causa ainda não foi identificada. A redação do jornal fica no número 425.

Em nota, a empresa informou que o "foco surgiu em um tanque de tinta durante a operação de desmonte do antigo parque industrial da empresa, com muita fumaça, mas sem provocar vítimas". O jornal afirmou também que a operação jornalística da Folha não sofreu interrupção.

O Corpo de Bombeiros realiza agora uma vistoria no prédio para identificar a causa do foco. Nas redes sociais, moradores de bairros como Santa Cecília e Campos Elíseos publicaram vídeos do momento. Veja abaixo: