Prédio na Vila Mariana é esvaziado sob risco de desabar

SÃO PAULO - Um prédio residencial na Vila Mariana , zona sul da capital, foi evacuado e interditado nesta segunda-feira, 6, depois que um muro de arrimo caiu, causando risco de desabamento do edifício. O prédio Norma está localizado na Rua Dr. Nicolau de Sousa Queiróz, 863. Segundo o Corpo de Bombeiros , oito viaturas com 24 homens trabalham no local. Equipes da Defesa Civil, da Sabesp, da Eletropaulo e da Comgás também foram acionados. Também há risco iminente de rompimento da rede elétrica.

Moradores afirmam que uma das vigas que segurava o muro de arrimo rachou por volta das 10 horas de segunda. Na sequência, o muro caiu, assim como a passarela do prédio. Os bombeiros foram acionados e iniciaram a retirada das pessoas, que receberam a recomendação de levar mantimentos para três dias. Ainda segundo moradores, até as 20 horas ainda havia gente retirando objetos do local. A construção tem dez andares, sendo três abaixo do térreo, com quatro apartamentos por andar, além de um térreo e garagem.

A empresária Isabela Salazar, de 38 anos, diz que sua cozinheira ouviu o barulho da rachadura e sentiu um tremor. O apartamento fica no terceiro andar da parte subterrânea. "Foi um caos, a pior sensação da vida, uma loucura", afirmou Isabela.

Na manhã desta terça-feira, 7, o edifício Ernani, que fica ao lado do Norma, também foi esvaziado. A Defesa Civil está avaliando os danos à estrutura. Segundo moradores, os dois edifícios têm cerca de 50 anos.

O prefeito regional da Vila Mariana, Benedito Mascarenhas, está no local. Segundo ele, a Prefeitura está monitorando a situação.