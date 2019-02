Pré-carnaval 2019: veja programação dos ensaios de bloco e de escolas de samba de SP

Nas ruas de São Paulo, o pré-carnaval já começou, com blocos de rua e ensaios de escola de samba. O final de semana terá festas gratuitas e pagas. Veja a programação das principais festas abaixo. Oficialmente, o pré-caranval tem início em 23 de fevereiro.

No Carnaval 2019, a Prefeitura recebeu a inscrição de 624 blocos de rua e a previsão de público é de 5 milhões de pessoas entre o pré-carnaval (nos dias 23 e 24 de fevereiro), carnaval (De 2 a 5 de março) e o pós carnaval (nos dias 9 e 10 de março).

Nesta quarta-feira, 6, foi conhecido o patrocinador oficial do carnaval de rua de São Paulo: uma subsidiária da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). A "Arosuco Aromas e Sucos" foi a empresa vencedora, com proposta de R$ 16, 1 milhões - o lance mínimo era de R$ 15 milhões. A Arosuco faz parte do grupo de empresas da Ambev, mas a marca patrocinadora é a Skol.

O edital prevê que a empresa vencedora pode se associar a até quatro outras empresas e tem o direito de expor a marcas nos banheiros químicos, balões infláveis no entorno dos blocos, caixa de isopor portátil, pórticos, placas de sinalização e painéis de programação. A Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais esclarece que a patrocinadora não terá direito utilizar logomarca em trios elétricos e blocos de rua.

- Veja a programação dos blocos de rua do fim de semana:

8 de fevereiro (sexta-feira)

Lançamento do tema 2019 do Explode Coração

Horário: 18h30

Local: Mirante 9 de Julho – Avenida Nove de Julho

Gratuito

Bloco "Besta é tu"

Horário: 19 horas

Local: Bar do Baixo - Rua Girassol, 67

Gratuito

Bloco "Chega mais"

Horário: 21 horas

Local: Octo Street – Rua Inácio Pereira da Rocha, 367

Valor: R$20,00

Espetacular Bloco da Charanga do França

Horário: 22 horas

Local: Rua Rego de Freitas, 553 (Casa do Baixo Augusta)

Valor: R$ 10

Bloco "Eu acho é pouco"

Horário: 23 horas

Local: Rua Treze de Maio, 825 (Estúdio Bixiga)

Valor: R$15 - R$30

9 de fevereiro (sábado)

Disparo de confetes: Desfiles 2019 das virgens do Minhocão

Horário: 13 horas

Local: Largo Santa Cecilia

Gratuito

Blocos Vou de Táxi, Lua Vai, MinhoQueens e Agrada Gregos (Encontro de blocos)

Horário: 14 horas

Local: Rua Professor Cesare Lombroso, 161 (Abolha)

Valor: R$20 - R$40

Bloco "Cecílicas e Buarques"

Horário: 14 horas

Local: Avenida São João, 1830 (Quadra dos Filhos da Santa)

Valor: R$5 - R$10

BLoco "Volta amélia"

Horário: 14 horas

Local: Rua Mourato Coelho, 144 - Pinheiros (Bar Seu Zé)

Valor: R$10

Pool party Bloco Oração

Horário: 15 horas

Local: Avenida Doutor Arnaldo, 1620 - Perdizes (Casa Híbrida)

Valor: R$ 20

Bloco "Vai quem qué"

Horário: 16 horas

Local: Rua Félix Della Rosa, 637 – Perdizes

Gratuito

Bloco "Desculpa qualquer coisa"

Horário: 17 horas

Local: Avenida Prestes Mais, 72 – Sé

Valor: R$ 10 - 15

Baile do Pardieiro

Horário: 19 horas

Local: Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 277 - Centro (Lions Nightclub)

Valor: R$ 25

Jegue elétrico

Horário: 20 horas

Local: Rua Brigadeiro Galvão, 639 – Barra Funda (Boteco da Dona Tati)

Gratuito

Festival Baixo Augusta + Queimando a largada

Horário: 22 horas

Local: Casa do Baixo Augusta, 553 - Centro

Valor: R$ 20

Grito de carnaval Inimigos do batente

Horário: 22 horas

Local: Rua Horácio Lane, 21 – Pinheiros (Ó do Borogodó)

Valor: R$ 20

Esquenta: Meu Santo é Pop

Horário: 23h

Local: Rua Rui Barbosa, 42 – Bela Vista

Valor: R$ 10

10 de fevereiro (domingo)

Ensaio Bloco Marx Delícia

Horário: 10 horas

Local: Praça da Sé

Gratuito

Bloco "Primavera, te amo" - Baile de carnaval na piscina

Horário: 14 horas

Local: Rua Mamoré, 305 - Bom retiro (Hotel Prince Tower)

Valor: R$ 30

Blocos "Acadêmicos do Baixo Augusta" com "Casa Comigo " (Festival Baixo Augusta)

Horário: 14 horas

Local: Praça da República

Gratuito

Bloco "Domingo ela não vai"

Horário: 16 horas

Local: Rua Inácio Pereira da Rocha, 170 - Pinheiros

Valor: R$ 20

Baile do Baco (Carnaval da Gaiola)

Horário: 17 horas

Local: Rua Inácio Pereiro da Rocha, 25 (Secretinho) - Vila Madalena

Gratuito

- Veja a programação dos ensaios técnicos das escolas de samba no Anhembi:

8 de fevereiro (sexta-feira)

21h45 - Pérola Negra

23h - Nenê de Vila Matilde

9 de fevereiro (sábado)

16h - Torcida Jovem

17h - Dom Bosco de Itaquera

18h - Leandro de Itaquera

19h15 - Unidos do Peruche

20h30 - Águia de Ouro

21h45 – X-9 Paulistana

23h - Gaviões da Fiel

0h15 – Vai-Vai

10 de fevereiro (domingo)

16h - Tradição Albertinense

17h - Estrela do Terceiro Milênio

18h - Imperador do Ipiranga

19h15 - Mocidade Unida da Mooca

20h30 - Acadêmicos do Tatuapé

21h45 - Combinados de Sapopemba