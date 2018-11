Praias de Caraguatatuba têm acumulo de lixo após fortes chuvas

O trecho de serra da Tamoios ainda está interditado. O tempo está encoberto e há risco de novos deslizamentos. Há um grande volume de material sobre as pistas e nossas equipes trabalham no local . Os bloqueios acontecem no km 58 (sent litoral) e km 80 (sent SJC). pic.twitter.com/2IH3U7dbQa — Tamoios (@Tamoios099) 9 de novembro de 2018