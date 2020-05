Praia em São Sebastião ganha cruzes em protesto contra 'feriadão' em SP

SÃO PAULO - A praia de Juqueí, na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, amanheceu com "túmulos" e cruzes fincadas na areia como protesto dos moradores para alertar turistas que visitam o município durante o feriado antecipado na capital paulista.

A mensagem é para que as pessoas voltem para seus locais de origem e coloquem em prática o isolamento social, recomendação dada em todo o Estado para conter o avanço do novo coronavírus. Além das réplicas de túmulos feitas com a areia, a frase "fica em casa" foi escrita no chão da praia para incentivar ainda mais o cumprimento das medidas de distanciamento.

Leia Também Prefeitos do litoral de SP vão à Justiça pedir bloqueios rodoviários no feriadão

Na segunda-feira, 18, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que autorizou o prefeito Bruno Covas (PSDB) a antecipar os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Consciência Negra (20 de novembro) para esta quarta e quinta-feira, dias 20 e 21 de maio.

A medida tem o objetivo de manter as pessoas em casa durante o "feriadão" e aumentar a taxa de isolamento social na cidade. Após a decisão, prefeitos do litoral paulista foram à Justiça pedir bloqueios rodoviários para impedir que as pessoas aproveitassem as datas para viajar.

A cidade de São Sebastião, junto com Ubatuba, está entre as que mais observam o isolamento social no Estado e foi uma das que solicitou o fechamento das estradas do município na última terça-feira, 19. A comarca da cidade rejeitou o pedido com base em decisões já tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.