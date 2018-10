Por suspeita de ação do PCC, juiz manda fechar aeroporto no interior

SÃO PAULO - A Justiça determinou nesta quarta-feira, 10, a interdição da pista do aeroporto municipal de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, por 20 dias, após informações sobre um possível resgate de integrantes da cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A determinação coincide com o envio de tropas da Comando e Operações Especiais (COE), das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e do grupamento aéreo Águia na cidade.

O despacho do juiz Gabriel Medeiros determina o fechamento imediato do aeroporto, já que está localizado próximo à Penitenciária II de Presidente Venceslau, onde está preso Marco Willians Camacho, o Marcola, considerado o líder do PCC.

"Recebi informações acerca de possível movimentação arquitetada por conhecida facção criminosa", escreveu o magistrado. "Há enorme preocupação com o aeroporto municipal, pois muito próximo ao estabelecimento prisional, permitindo logística para atuação da referida organização criminosa."

A inteligência da polícia detectou que havia um plano para resgatar com aviões integrantes do PCC que estão no presídio, entre eles Marcola.

Além da interdição, o juiz determinou que a prefeitura coloque barreiras físicas para impedir pousos não autorizados. O prazo de 20 dias, segundo o despacho, é considerado "necessário para eliminação dos transtornos".

A prefeitura de Presidente Venceslau informou que já na tarde desta quarta-feira fez a interdição da pista.

As tropas da Polícia Militar chegaram à cidade no fim de semana - normalmente elas são acionadas quando há suspeita de ação de organizações criminosas. Oficialmente, a corporação informou que elas foram deslocadas para o município para um treinamento. Também foram enviadas para Presidente Venceslau batalhões das polícias de Bauru e Araçatuba.

Veja a íntegra da decisão judicial que determinou o fechamento temporário do aeroporto de Presidente Venceslau: