Por que é difícil perder peso depois de uma certa idade?

Por que é mais difícil perder a gordura na barriga depois de uma certa idade?

Kátia Fernandes, São Paulo

Responde João Sucupira, médico especialista em cirurgia bariátrica e metabólica

Para qualquer pessoa, à medida que a idade avança, perder peso custa um pouco mais, por conta da diminuição do metabolismo. Para algumas pessoas, essa gordura se acumula em alguns lugares específicos. A mulher, na verdade, tem mais tendência de acumular gordura no glúteo e no quadril, enquanto para o homem é mais comum na barriga, mas é uma mudança mais lenta e constante.

No caso das mulheres, existem dois termos importantes. Um se chama climatério, que é o declínio hormonal, e a menopausa, que significa sua última menstruação. O período dura, em média, sete anos.

Nessa época ocorrem muitas mudanças no corpo feminino, como ondas de calor, alterações de humor, problemas para dormir e perdas de hormônios, por isso a maior dificuldade em emagrecer e a tendência de ganhar gordura.

Também é importante lembrar que existem doenças hormonais que favorecem o aumento da gordura. Assim, é importante consultar um especialista se perceber um ganho de peso muito acelerado. O bê-á-bá para solucionar a questão é dieta e exercício. Mas é importante se atentar para o sono, que afeta o metabolismo; o estresse, que causa ansiedade; e ingestão de água em grande quantidade, diariamente. Muito mais do que perder o peso, devemos fazer a manutenção dessas estratégias para mantê-lo e ter saúde.

