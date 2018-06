Por manutenção, CPTM tem horário de funcionamento alterado

SÃO PAULO - Seguindo as obras de manutenção, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltará a operar em horário diferentes neste fim de semana dos dias 10 e 11 de março. Veja quais alterações acontecerão e se programe.

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Neste sábado, 10, entre 20h30 e o final da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre Luz e Caieiras e de 30 minutos entre as estações Caieiras e Francisco Morato. No domingo, durante todo o dia os trens transitarão a cada 15 minutos entre Luz e Pirituba e a cada 30 minutos entre as estações Pirituba e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Apenas no domingo os veículos passarão a cada 30 minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

As alterações estão previstas somente para o domingo.

1. Das 4 horas às 16h30: intervalo de trens será de 20 minutos em toda a linha

2. Das 16h30 às 22 horas: veículos passarão a cada 20 minutos entre Barueri e Itapevi

3. Das 22 horas até meia-noite: a cada 25 minutos em toda a linha

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

No sábado a noite, das 20 horas até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos em toda a linha. No domingo, das 8 às 20 horas, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. O usuário poderá seguir viagem pela Linha 8-Diamante.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Apenas no domingo, das 7 horas às 18 horas, os veículos transitarão a cada 20 minutos entre Mauá e Rio Grande da Serra.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Tanto no sábado quanto no domingo na parte da noite, o intervalo será de 35 minutos em toda a linha. Segundo a CPTM, a razão é a implantação da Linha 13-Jade, no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino.