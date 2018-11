Pontos de alagamento param Marginal do Pinheiros nesta manhã

Devido à chuva que atingiu a cidade de São Paulo desde a noite de terça-feira, 24, vários pontos de alagamentos, alguns intransitáveis, causaram transtornos aos motoristas na manhã desta quarta, principalmente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde estão concentrados três dos 16 pontos registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 10 horas. Os pontos com excesso de água estão na pista local próximo às pontes do Morumbi e Ary Torres. Já o acesso à ponte do Morumbi permanecia intransitável por volta das 10 horas, causando lentidão na pista expressa. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o congestionamento no local chegava a 11 quilômetros. Os pontos de alagamentos contribuíram para o aumento do índice de congestionamento na cidade. Às 9h50 foram registrados 119 quilômetros de lentidão, a maioria na zona sul da capital. O trânsito também estava bastante complicado na região central e na zona norte de São Paulo às 10 horas. De acordo com a CET, um buraco surgiu, por volta das 8h10, na Avenida Santos Dumont, sentido Santana, zona norte, e provocou a interdição da faixa da direita. Em conseqüência, há lentidão de quem vem do centro ou pela Avenida do Estado até a Praça Campo de Bagatelle. Também os motoristas que trafegam pela Avenida do Estado enfrentam grande morosidade, em ambos os sentidos, por causa do alagamento nos baixos do Viaduto Fepasa. Quem vem do Ipiranga para Santana, encontra trânsito ruim desde a Rua Coronel João Alfredo até a Avenida Mercúrio. Os que seguem de Santana para o Ipiranga vão enfrentar lentidão entre a Avenida Tiradentes e a Rua São Caetano.