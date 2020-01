Pontos de alagamento bloqueiam vias na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingiram São Paulo na quarta-feira, 8, e na madrugada desta quinta-feira, 9, causaram bloqueios na Marginal do Pinheiros, zona oeste da cidade.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pontos de alagamento bloquearam a pista local da Marginal no sentido da Rodovia Castelo Branco na região da Ponte Jaguaré, na zona oeste, e da Ponte Cidade Jardim, na zona sul. No sentido Interlagos, a pista local está bloqueada nas proximidades da Ponte Fepasa.

As outras vias estão liberadas para o trânsito de automóveis. A CET informou estar trabalhando em desvios e já acionou as subprefeituras responsáveis pela área. Ainda não há previsão de liberação das vias.