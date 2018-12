Pistas da Marginal do Tietê são liberadas após interdições causadas por chuvas

Pontos de alagamento bloqueiaram as faixas nos dois sentidos da Marginal do Tietê na manhã deste sábado, 01. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), neste momento as vias já estão liberadas para o trânsito.

No sentido Rodovia Ayrton Senna, a paralização começou na Ponte dos Bandeirantes e foi até a altura da Ponte das Bandeiras, onde um alagamento instransitável ilhou motoristas e causou trantornos. Já no sentido da Rodovia Castello Branco, alagamentos bloquearam as pistas locais e expressas próximas à Ponte Aricanduva.

Houve bloqueios também na altura da Ponte Atílio Fontana, Ponte do Tatuapé, Ponte das Bandeiras, Ponte da Casa Verde, Ponte Presidente Dutra, Ponte Jornalista Walter Abrahão e próximo da saída para a Rodovia Castello Branco.

O Corpo de Bombeiros informou que das 0h às 7h horas foram registrados 13 chamados para quedas de árvores, 49 para enchentes e 13 para desabamentos e desmoronamentos.

Pessoas relatam pelas redes sociais que ficaram paradas por horas no trânsito da Ponte da Casa Verde e Ponte das Bandeiras devido aos alagamentos que bloqueiam completamente as vias.

Voos cancelados

O funcionamento do Aeroporto de Congonhas também foi afetado pelas chuvas que atingiram a cidade. Segundo o site do aeroporto, até às 11h30, 29 voos foram cancelados

Circulação de caminhões

Por determinação do prefeito Bruno Covas e do secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto, foi liberada a circulação dos caminhões neste sábado, 1, das 10h às 14h, em toda a Zona Máxima de Restrição de Caminhões. A medida é adotada em razão das chuvas que atingiram a cidade na madrugada deste sábado.

Previsão do tempo para o final de semana

Novas áreas de chuva devem se deslocar do interior do Estado para a capital nas primeiras horas do final de semana. A previsão do tempo para este sábado aponta que o clima deverá continuar instável durante todo o dia.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE), imagens recentes de radar e satélite meteorológico registram áreas de instabilidade na forma de chuva fraca e garoa atuando em grande parte da Capital Paulista. No decorrer das próximas horas novas áreas de instabilidade devem atingir a cidade, o que mantém elevado o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra, já que o solo permanece encharcado pelas chuvas das últimas horas.

As chuvas mais volumosas e generalizadas acontecem entre a tarde e a noite com potencial para descargas elétricas e rajadas de vento. Os termômetros oscilam entre 20°C e 27°C.

A expectativa é de temperatura mínima de 18° e máxima de 25°C. O domingo, 2, deverá ter sol com muitas nuvens durante o dia. A previsão é que o tempo siga nublado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora. A expectativa é de mínima de 17° e máxima de 24°C.