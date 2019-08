Ponte do Jaguaré tem pista interditada por 10 dias para obras

SÃO PAULO - A pista sentido centro da Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, ficará interdidata por ao menos 10 dias para obras de restauração de suas estruturas, atingidas por um incêndio em 21 de junho. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou esquemas especiais para que os dois sentidos do trânsito circulem na pista que, em dias normais, é usada por quem trafega para o sentido bairro, mas pede que o motorista busque outras alternativas.

Nestes 10 dias, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) vai trocar 24 aparelhos de apoio da ponte e substituir também uma das juntas de dilatação. Ambos os equipamentos funcionam para que o concreto da ponte possa se mover, por ação dos carros ou da temperatura ambiente, sem que haja rompimentos. Parte do inferior da ponte, danificada pelo incêndio, também será reformada.

A ponte ficou totalmente interditada entre os dias 21 e 25 por causa do incêndio ocorrido na parte de baixo dela. A partir do dia 25, a pista sentido centro foi parcialmente liberada. No dia 5, com a estrutura sendo monitorada, o tráfego de ônibus também foi liberado.

"O laudo estrutural emergencial para fazer uma radiografia da estrutura da ponte começou a ser feito em 24 de junho e deve ser concluído em até 180 dias", diz a Prefeitura, por nota.