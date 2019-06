Ponte do Jaguaré será parcialmente reaberta na madrugada desta terça

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo informou nesta segunda-feira, 24, que a Ponte do Jaguaré será parcialmente reaberta a partir da meia-noite desta terça-feira, 25, após um incêndio atingir a estrutura. Uma das pistas será aberta apenas para veículos leves; permanece proibida a circulação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados.

Na pista que será liberada, disse a Prefeitura, funcionará, no pico da manhã, com duas faixas sentido bairro-centro e uma no sentido centro-bairro. No pico da tarde, haverá uma inversão, com duas faixas sentido centro-bairro e uma no sentido bairro-centro.

"A outra parte da ponte continuará interditada para a realização de novos testes na estrutura da ponte. Foram inconclusivos os testes de resistência de materiais no concreto e nas ferragens", informou em nota a gestão Bruno Covas.

A estrutura foi interditada após um incêndio na madrugada da sexta-feira, 21. Desalojados após o incêndio, moradores acampados provisoriamente em uma praça em frente ao local recusam a oferta de vagas em albergues da cidade. Eles pedem que a subprefeitura consiga um lugar que possa abrigar toda a comunidade.