Policial suspeito de matar ex-mulher se entrega à Justiça

O policial militar Ederli da Silva, acusado de matar a ex-mulher e de balear outras três pessoas na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, na madrugada do último 12, se entregou no sábado, 14, a um batalhão da Polícia Militar de Lorena. O policial foi conduzido ao 1º Distrito Policial da cidade e como tinha mandato de prisão temporária foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital. A PM abriu processo administrativo para o caso e o policial responderá a processo perante a justiça civil.