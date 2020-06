Policial Militar é executado na zona leste de São Paulo

Um policial militar foi baleado e morto na manhã deste sábado, 20, na Vila Seabra, zona leste de São Paulo.

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o cabo Jefferson Ferreira, do 1º Batalhão da Polícia de Choque 'Tobias Aguiar (ROTA), que estava dirigindo uma moto, sendo atropelado por um carro preto. Quando o policial cai no chão, um homem sai do carro. O policial é executado a tiros.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que Ferreira se deslocava com sua motocicleta para assumir o serviço, no momento em que um veículo Hyundai/Azera, de cor preta, o atropelou o policial militar. Com o policial caído, três criminosos desceram e efetuaram diversos disparos no militar.

O policial militar foi socorrido pela Unidade de Resgate para o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os indivíduos fugiram e abandonaram o veículo no local. O carro utilizado pelos bandidos tem sinais de adulteração.

A ocorrência foi levada ao DHPP. O Departamento de PM Vítima, da Corregedoria da Polícia Militar, também acompanha o caso.