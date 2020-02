Policial militar agride mulher grávida durante ocorrência em São José do Rio Preto

SÃO PAULO - Um policial militar agrediu uma mulher grávida durante uma ocorrência nesta terça-feira, 4, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Uma gravação mostra o momento em que o agente se posiciona com o joelho sobre a barriga da mulher e dá um tapa forte no rosto dela. Em outro momento, o homem segura o pescoço da mulher, sufocando a vítima. Pessoas que acompanhavam a abordagem alertam o policial sobre a condição da mulher, mas ele não interrompe a imobilização.

“Ela tá grávida, moço!” Com a palavra @jdoriajr ,governador e chefe da PM de SP. Foi em São José do Rio Preto, interior do Estado. #celularemlegitimadefesa pic.twitter.com/z6RrAIOsCk — André Caramante (@andrecaramante) February 4, 2020

"Ela está grávida, moço. Libera ela. Para de pisar na barriga dela", diz uma pessoa que acompanha a abordagem. O vídeo mostra ainda o agente segurando o pescoço da mulher. "Você está enforcando ela, ela tá ficando sem ar", continua outra mulher que reclama da truculência.

“Olha aí como ela tá ficando roxa, ela tá grávida. Solta ela, pelo amor de Deus” - @jdoriajr ,a palavra é sua! #celularemlegitimadefesa pic.twitter.com/iyR7uV4C5W — André Caramante (@andrecaramante) February 4, 2020

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a mulher resistiu a prisão durante uma ocorrência de tráfico de drogas. O comando do 17º Batalhão da PM no interior, segundo a pasta, determinou o imediato afastamento do policial flagrado no que foi classificado como "desvio de conduta". A secretaria disse que a mulher foi encaminhada para exames médicos em uma unidade de saúde local.

Em reação ao vídeo, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse ter recomendado o imediato afastamento do policial militar flagrado. "Apesar dela ter resistido a prisão por tráfico de drogas, existe protoloco a ser cumprido e as imagens indicam conduta totalmente inadequada do policial", escreveu o governador, que comanda a força policial no Estado.

Recomendei o imediato afastamento do policial militar flagrado durante abordagem a uma mulher grávida em São José do Rio Preto. Apesar dela ter resistido a prisão por tráfico de drogas, existe protoloco a ser cumprido e as imagens indicam conduta totalmente inadequada do policial — João Doria (@jdoriajr) February 4, 2020

Ele destacou que a corporação instaurou um inquérito policial militar para apurar o caso. "Ressalto meu respeito à Polícia Militar do Estado de SP, a melhor do BR, mas não deixarei de condenar excessos e violência desnecessária", declarou Doria.