Policial militar é preso sob suspeita de assaltar casas lotéricas em São Paulo

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira, 1º, um agente da corporação suspeito de praticar assaltos a casas lotéricas na capital paulista. Segundo a PM, o policial também foi afastado de atividades operacionais e, além do processo criminal, deve responder a inquérito interno.

Em nota, a PM afirma que equipes do 29º Batalhão Metropolitano (BPM/M) receberam uma denúncia sobre um homem em atitude suspeita, próximo a uma lotérica na Rua Monte Camberela, no Itaim Paulista, zona leste da capital. Na abordagem, teriam descoberto se tratar de um policial militar da ativa. O nome não foi informado.

Ainda segundo a corporação, o suspeito teria sido reconhecido como o autor de dois roubos a casas lotéricas, registrados nos dias 29 de março e nesta segunda-feira, 31. Também na segunda, teria assaltado um transeunte.

O policial foi conduzido para o 67.º Distrito Policial (Jardim Robru), onde o delegado plantonista pediu sua prisão preventiva. A arma de fogo e a motocicleta utilizadas pelo agente também foram apreendidas.

“A Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e, como esse caso bem demonstra, não deixa de agir mesmo quando o suspeito pertence às fileiras da instituição. reafirmando, assim, o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável na depuração interna”, diz a PM, em nota. “De forma preventiva o PM será afastado das atividades operacionais.”