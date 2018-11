Policial aposentado é detido com R$ 500 mil em dinheiro na Fernão Dias

SOROCABA – Um policial civil aposentado foi detido com R$ 500 mil em dinheiro vivo, quando viajava de carro, no final da noite desta segunda-feira, 19, pela rodovia Fernão Dias, no município de Vargem, no interior de São Paulo. Ele foi para uma inspeção de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levantou suspeitas por aparentar nervosismo.

Os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram os maços de R$ 50 e R$ 100 acondicionados em sacos plásticos de lixo. Os pacotes estavam sob os bancos e o carpete do carro, um automóvel Astra.

O policial aposentado alegou que residia em Belo Horizonte e estava na região para visita a um amigo. Ao ser questionado sobre o dinheiro, ele disse que tinha sido pago apenas para fazer o transporte do valor. O policial aposentado, que não teve a identidade divulgada, não soube esclarecer a origem do montante.

No carro, os policiais encontraram também uma pistola calibre 380 registrada em nome dele, mas com o registro vencido. O suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Bragança Paulista. Ele prestou depoimento e foi liberado. O teor do depoimento não foi divulgado, segundo a polícia, para não prejudicar a investigação. A arma e o dinheiro foram apreendidos. Conforme a Polícia Civil, será investigado possível crime de lavagem de dinheiro.