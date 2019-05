Policiais civis são presos por extorsão e lavagem de dinheiro

SÃO PAULO - A Corregedoria da Polícia Civil prendeu dois policiais civis em São Paulo nesta segunda-feira, 6, acusados de extorsão e lavagem de dinheiro. Seus nomes não foram divulgados.

As prisões foram feitas nesta manhã na própria delegacia onde a dupla trabalhava, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), na Avenida São João, no centro cidade. Essa divisão da polícia cuida de delitos como crimes contra a saúde (a venda de remédios e alimentos adulterados) e contra a administração pública.

Os agentes da corregedoria também cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados à investigação. As buscas se deram na casa dos policiais e no sexto andar do DPPC.

Ao fazer a prisão, a Corregedoria chegou a render os policiais do primeiro andar do prédio. Computadores e documentos foram levados pelos agentes.