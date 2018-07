Polícia recaptura mais um foragido em Paraisópolis

A polícia recapturou no início da noite desta quarta-feira, 4, mais um fugitivo da Fundação Casa (antiga Febem) na Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. No fim da manhã, outro adolescente havia sido apreendido. Até as 19 horas, a operação efetuada na comunidade também resultara na apreensão de nove caça-níqueis e na prisão de um homem com 1,7 kg de maconha, 72 papelotes de cocaína e 75 comprimidos de ecstasy. Veja também: Polícia aumenta efetivo na favela de Paraisópolis Polícia apura se ordem para conflito veio da prisão Paraisópolis cresceu ignorada pelo poder público Paraisópolis passa por mudança TV Estadão - O confronto com a PM Galeria de fotos do confronto em Paraisópolis Todas as notícias sobre o confronto em Paraisópolis Ao todo, 412 foram revistadas nos 33 pontos de bloqueios organizados pelos policiais, que também vistoriou 57 carros, 111 motocicletas e 7 comércios. Este é primeiro dia operação desencadeada pela polícia para manter a ordem na favela e tentar localizar os envolvidos no protesto ocorrido na noite de segunda, 2, quando manifestantes incendiaram carros e fecharam ruas com barricadas. Além de vigiar as saídas da comunidade e patrulhar o local, a missão do policiais é tentar prender os envolvidos no protesto. Paraisópolis está ocupada por 300 policiais da Tropa de Choque e 100 do policiamento local. "Enquanto durar a operação, esse efetivo será mantido", ressaltou o capitão da Polícia Militar Emerson Massera. Na terça-feira, 3, o secretário da Segurança Pública, Ronaldo Marzagão, afirmou que o cerco à favela vai continuar por tempo indeterminado, até que a situação volte ao normal.