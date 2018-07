Polícia prende um dos traficantes mais procurados da Espanha

Um dos traficantes mais procurados na Espanha está preso em São Paulo desde maio de 2008. Carlos Ruiz Samantaria, conhecido com "El Negro", 41 anos, fingia ser um mineiro da cidade de Borda da Mata e está no CDP Pinheiros II em São Paulo. Policiais da delegacia de Meios eletrônicos do Deic o identificaram nesta quinta-feira, 5. Veja também: PF apreende 3,8 toneladas de cocaína no Paraná "El Negro" aparece na lista dos 15 mais procurados pela justiça espanhola. O criminoso foi descoberto durante uma investigação sobre atividades ilegais de uma empresa prestadora de serviços gerais. Samantaria é apontado como representante europeu dos cartéis de Cali, Bogotá e La Costa, todos na Colômbia. Ele também é suspeito de manter uma sociedade com o colombiano Juan Carlos Ramires Abadia, preso no Brasil no ano passado. O traficante é mexicano e seria julgado em 2001, por ser o responsável pela maior remessa de cocaína para a Espanha. Em 1999, policiais interceptaram um carregamento de 11 toneladas da droga, mas dias antes do julgamento o criminoso conseguiu a liberdade condicional em Madri. Logo depois, Samantaria fugiu. No Brasil ele utilizava nomes falsos e tinha uma falsa empresa de prestação de serviços em prédios, mão-de-obra de faxina e locação de equipamentos industriais, lanchas e aviões. A identificação digital confirmou a identificação de Carlos Ruiz Samantaria. Ele deve ser transferido ainda nesta sexta-feira para o CPD Pinheiros II para ser interrogado.