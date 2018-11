Polícia prende suspeito de estuprar duas mulheres dentro do Parque Villa Lobos

SÃO PAULO - Um homem, de 29 anos, foi preso temporariamente na noite de sábado, 3, suspeito de estuprar duas jovens, no fim da tarde de sexta-feira, 2, no Parque Villa Lobos, em Pinheiros, zona oeste da capital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem intimidava as vítimas, de 17 e 21 anos, com uma arma de brinquedo. O suspeito trabalhava como operador de empilhadeira. O caso foi registrado no 14ºDP de Pinheiros.