Polícia prende quatro pessoas por venda de brigadeiro de maconha nos Jardins

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu quatro pessoas no último sábado, 6, por venderem brigadeiros de maconha na Rua Peixoto Gomide, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

O grupo foi detido após uma denúncia anônima, que disse ainda que havia venda de drogas no local. Ao abordar os suspeitos, um homem e três mulheres, a PM encontrou duas porções de cocaína e nove de maconha.

Em uma cesta, os agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano encontraram 49 doces feitos com a droga, conhecidos, segundo a polícia, por "brisadeiros". O grupo confessou que vendia os produtos por R$ 5.

A polícia ainda apreendeu com os suspeitos R$ 49 em espécie e uma máquina leitora de cartões. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 78º Distrito Policial (Jardins).

