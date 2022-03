Polícia prende dois investigados por tráfico em túnel da Av. Paulista

Uma operação policial no túnel de acesso à Avenida Paulista resultou na prisão de duas pessoas investigadas por tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, uma quantia não informada de dinheiro foi apreendida, mas não há informações se drogas foram encontradas no local.

O Túnel José Roberto Fanganiello Melhem liga as Avenidas Dr. Arnaldo e Paulista, no centro expandido da cidade de São Paulo. Ainda segundo a secretaria, a operação foi realizada por policiais civis da 1ª Seccional Centro e do 78° DP, com apoio da Guarda Civil Metropolitana, como parte da fase V da Operação Avenida Aberta. Os dois presos tinham mandado de prisão temporária emitido pela Justiça.

“A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região da Avenida Paulista, centro da capital, dando cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário, a partir de trabalhos de inteligência e investigação”, informou a secretaria em nota.