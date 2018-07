Polícia prende bando envolvido em vários crimes em São Paulo

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas no litoral paulista durante uma operação da Polícia Civil de combate a quadrilhas especializadas em ataques contra caixas eletrônicos, tráfico de drogas e clonagem de cartões bancários. Os alvos foram grupos estabelecidos em Praia Grande, em Mongaguá e em Itanhaém. A operação aconteceu na última quinta-feira, mas foi mantida em sigilo devido ao prosseguimento das investigações.

Na ação, integrantes do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apreenderam armas, cocaína, maconha, equipamentos para obtenção de trilhas magnéticas e produção de cartões. Também encontraram dinheiro manchado com tinta antifurto.

Durante a ação foi detido um feirante de 28 anos, no bairro Agenor de Campos, em Mongaguá. Ele era investigado por participar de roubos a caixas eletrônicos. No local foram apreendidas uma metralhadora Uzi 9 mm e um revólver calibre 38, além de rádio comunicador e munições. Com ele foram encontrados seis jogos de placas de veículos e R$ 820 que apresentavam manchas de tinta.

A prisão do suspeito desencadeou as detenções de um estudante de 26 anos, na Vila Mirim, e de um almoxarife de 24, na Cidade Ocian, ambos moradores da Praia Grande. Nos dois locais foram apreendidas munições 9 mm. No Jardim da Gloria, também em Praia Grande, os policiais flagraram um homem de 24 anos com carro roubado.

As equipes estiveram na Praia dos Sonhos, em Itanhaém, onde um motorista de 41 anos foi preso por tráfico de drogas. Foram apreendidos 65 invólucros contendo maconha e 19 gramas de cocaína. No apartamento dele as equipes localizaram 33 cartões magnéticos e duas máquinas de leitura de tarjas.

Um comerciante, de 40 anos, foi preso portando um revólver calibre 38. Ele pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade. Os outros cinco presos foram autuados e continuam detidos.