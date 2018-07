Polícia prende 4 pessoas após tentativa de assalto a fábrica

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu quatro pessoas na tarde desta sexta-feira, 6, que tentaram assaltar uma fábrica de cosméticos na Avenida Alexandre Colares, na zona norte de São Paulo, no horário do jogo do Brasil pela Copa do Mundo.

Os criminosos usaram dois carros clonados para cometer o crime, segundo a Polícia Militar. A Polícia não soube informar se todo o grupo foi preso ou se parte do bando conseguiu escapar com produtos roubados. Criminosos teria tentado fazer reféns durante a tentativa de fuga, segundo informou a Globonews, mas a Polícia Militar não confirmou.

A ocorrência ainda está em andamento, segundo a PM. Até as 17h35, policiais se encontravam na pista da Rodovia Anhanguera, via que tem acesso pela Alexandre Colares. Os suspeitos detidos devem ser levados para o 33.º Distrito Policial (Vila Mangalot), também na zona norte.