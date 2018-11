Polícia isola área do aeroporto até viaduto dos Bandeirantes Para evitar aglomeração e facilitar trabalhos de resgate, a Polícia Militar vai evacuar toda a área do acidente envolvendo uma Airbus da TAM e isolar a área do aeroporto até o viaduto da Avenida dos Bandeirantes. O acidente causou uma explosão no terminal da companhia no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da Infraero, a aeronave não conseguiu parar na pista. A bordo, havia 174 pessoas a bordo no vôo 3054, de acordo com informações não oficiais. O Corpo de Bombeiros ainda está controlando o fogo no galpão da TAM. Foram deslocadas 21 equipes para o local. Um único corpo de vítima do acidente do avião da TAM havia Dio retirado do local até às 20h10. O Airbus fazia o vôo de Porto Alegre a SP, segundo informações não oficiais.