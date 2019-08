Polícia investiga se ouro roubado de Cumbica está sendo enviado para a China

SÃO PAULO - Balanço da Polícia Civil aponta que o prejuízo no mega-assalto ao terminal de cargas do Aeroporto de Cumbica, na Grande São Paulo, foi maior do que se sabia. A quadrilha conseguiu roubar cerca de 770 quilos de ouro, além de 15 quilos de esmeralda, 18 relógios e um colar de luxo: o valor supera R$ 125 milhões. Segundo investigadores, a carga pode estar saindo aos poucos do Brasil – há suspeita de que pequenas porções sejam escondidas até em celulares rumo à China.

O Departamento de Investigações Criminais (Deic) trabalha com o número de 14 criminosos envolvidos no assalto. Até esta terça-feira, 6, seis suspeitos foram identificados. A polícia prendeu quatro, mas dois seguem foragidos – entre eles, Francisco Teotônio da Silva Pasqualine, o Velho, apontado como mentor intelectual do grupo.

Conforme a polícia, integrantes dessa quadrilha também teriam participado de um ataque violento à transportadora de valores Prosegur em Ciudad del Este, Paraguai, em 2017. O assalto foi considerado o maior da história do país vizinho.

Planejado ao menos desde janeiro, o roubo em Cumbica aconteceu na tarde de 25 de julho. A quadrilha, porém, teria tentado assaltar o aeroporto duas outras vezes – uma em março e outra na semana anterior – mas o plano acabou não dando certo. Para o roubo, os bandidos usaram viaturas clonadas da Polícia Federal, fuzis e até munição antiaérea. Rápida, a ação terminou sem nenhum tiro.

Destino

Inicialmente, foi divulgado o roubo de 719 quilos de ouro – que iria para Estados Unidos e Canadá. Nesta terça, o Deic confirmou que mais 51 quilos de outra empresa, que iriam para os Emirados Árabes, foram levados. O grupo ainda roubou pedras preciosas, que iriam para Índia, e joias, que deveriam ser levadas para a Suíça.

Até esta terça, nenhuma parte da carga havia sido recuperada. “Temos a informação de que boa parte do ouro é transportado para o mercado exterior, através de diversas modalidades”, diz o delegado Pedro Ivo Corrêa, titular da Roubo a Bancos do Deic. “Certamente, não será comercializado nas proximidades (do Brasil).”

O material pode estar sendo escoado aos poucos. “Uma forma que descobrimos foi através da ‘formiguinha’: chineses que compram peças de ouro, em filetes pequenos, de 9 por 6 centímetros, que pesam cerca de 100 gramas. Colocam no celular e encaminham para a China, possivelmente de avião”, diz o delegado Rogério Luís Marques. Esta semana, um chinês foi preso na região da Avenida Paulista com cerca de 1 kg de ouro ilegal. Não há confirmação de que fazia parte da carga roubada.