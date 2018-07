Polícia investiga queda de elevador com 11 pessoas em SP

Funcionários da Polícia Científica de São Carlos, a cerca de 230 km de São Paulo, fizeram a vistoria do elevador do Edifício Ana Paula, na Vila Nery, que despencou do 4.º andar no final da tarde de domingo. O elevador, que tinha saído do 7.º andar, tem capacidade para 6 pessoas, mas estava com 11 no momento do incidente. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e socorreu dez pessoas, sendo que cinco foram levadas à Santa Casa, mas apenas com ferimentos leves. Outras três pessoas tiveram escoriações. Moradores já reclamavam a substituição do antigo elevador e pagaram nos últimos meses uma taxa extra de condomínio para que fosse feita a troca. A Polícia Científica investiga se a causa do acidente foi mesmo por excesso de pessoas.