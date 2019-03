Polícia investiga morte de dentista em Guarulhos

SÃO PAULO - A Polícia Civil investiga as condições da morte de uma dentista em Guarulhos, na Grande São Paulo. O corpo de Elaine Aparecida Gomes, de 52 anos, foi encontrado na tarde de quarta-feira, 13, dentro de seu apartamento, na rua Antônio Gomes, na região central da cidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o filho da vítima contou que teria vindo do litoral para visitá-la e quando chegou ao local encontrou a mãe morta.

O caso foi registrado no 1ºDP de Guarulhos como morte suspeita. Se acordo com a polícia, o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarulhos foi acionado e assumiu as investigações

Feminicídio

Reportagem do Estado mostrou que, em média, uma mulher é vítima de feminicídio no Estado de São Paulo a cada 60 horas. Em 2018, 148 assassinatos foram registrados já no boletim de ocorrência como derivados de violência doméstica ou por “menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

O número de mortes é 12,9% maior do que o registrado no ano anterior (131) e mais do que o dobro do que o observado em 2016 (70), embora a quantidade de homicídios dolosos tenha diminuído no Estado. Os dados foram levantados pelo Estadão Dados com base em boletins de ocorrência (BO) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).