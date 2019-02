Polícia investiga agressão a dois jovens no pré-carnaval de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil investiga agressões sofrida por dois jovens que acompanhavam o desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta no último domingo, 24, na Consolação, região central de São Paulo. O caso foi divulgado por um deles nas redes sociais na segunda-feira, 25.

"Eu estava com alguns amigos ao lado do trio elétrico quando um amigo meu e eu fomos atingidos por uma pedra cada um. Eu tive a sorte de terem acertado minhas costas, mas meu amigo foi acertado na cabeça e, imediatamente, caiu desacordado", relatou o advogado Gustavo Mendonça, de 24 anos.

Segundo depoimento de Mendonça à Polícia Civil, a agressão ocorreu no início da noite, quando o grupo estava entre o Mackenzie e a Praça Roosevelt.

O amigo de Mendonça, atingido na cabeça, recebeu atendimento de primeiros socorros na Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital, e, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por causa do "estado grave" em que se encontrava, foi levado ao Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde passaria por uma cirurgia.

Procurado, o Hospital Carlos Chagas não informou na noite desta terça-feira, 26, o estado de saúde da vítima nem se permanecia internada.

Uma tia do jovem ferido na cabeça disse, nas redes sociais, na noite de segunda-feira, 25, que o rapaz estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "E de pensar que foi no momento em que todos riam e se divertiam, alguém lhe acertou uma pedra na cabeça", publicou, sem se identificar.

Segundo Mendonça, a agressão pareceu proposital. "Pela força das pedras é muito difícil imaginar que não foi de propósito e, considerando que nunca nos envolvemos em brigas, não consigo ver outro motivo para termos sido atacados senão por um preconceito nojento", escreveu. "Imagino que o que tenha motivado isso foi estarmos usando "Tops" como fantasia de carnaval."

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e lesão corporal de natureza grave no 4 º DP (Consolação).