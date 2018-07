Polícia faz operação para prender quadrilha de roubo de cargas em SP

SÃO PAULO - A Policia Civil realiza desde a manhã desta terça-feira, 31, uma ação para prender uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas do Estado de São Paulo. São cumpridos 25 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão contra criminosos.

Segundo a TV Globo, até às 9h, oito pessoas tinham sido presas, entre elas o número dois do bando. A polícia também localizou em Mauá, SP, um depósito onde tinha cargas roubadas. No local foi encontrado polietileno e rolos de fios de cobre que a quadrilha pretendia vender aos receptadores.

O chefe da quadrilha foi preso em flagrante transportando uma carga roubada, nesta segunda-feira, 30, em Sorocaba .

Segundo a investigação, a quadrilha tinha até empresários que compravam o material roubado usando notas frias.

Intitulada Ouro Branco, a ação conta com 120 policiais em cidades do ABC, da Baixada Santista e do interior do estado (Sorocaba e Cabreúva). As polícias civis de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul auxiliavam buscando os receptadores naqueles estados.

O nome da operação se deve ao material que a quadrilha roubava: polietileno, que é um material branco, derivado do petróleo, usado na fabricação de artigos de plástico e combustíveis.

As investigações mostram que a quadrilha tem 30 integrantes que agem em esquema organizado, com hierarquia definida, equipe de logística, motoristas, um grupo grande de ladrões comandados por um gerente. O organograma tem ainda um departamento administrativo com seus estelionatários, uma gerente financeira e um laranja. Coordenando o esquema, tem um chefe operador que tem o contato com a empresa receptadora.