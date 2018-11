Polícia encontra arma que matou casal no Morumbi

A Polícia Civil apreendeu, no início da tarde desta segunda-feira, 16, a arma utilizada no assassinato do casal pernambucano Glauber Alexandre Shiba Paiva, de 37 anos, e Marta Maria Sena de Oliveira, de 30 anos. O crime aconteceu na noite de 26 de junho, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e foi presenciado pelo filho do casal, de 7 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no último fim de semana, o terceiro menor, apreendido na sexta-feira, 13, confirmou ter atirado contra Glauber. Até então, à polícia, ele havia confessado somente a morte de Marta.