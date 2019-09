Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar motorista de aplicativo

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo divulgou o retrato falado do homem suspeito de ter assassinado a motorista de aplicativo Adriana Márcia de Almeida, de 46 anos, em Diadema, no ABC paulista, no domingo, 15.

A imagem foi feita com base no depoimento de testemunhas. Segundo os relatos, o suspeito tem entre 20 e 25 anos e mede aproximadamente 1,70 metro. Seu cabelo é castanho; os olhos, escuros; e a pele, parda.

Quem tiver informações que ajudem na prisão do autor do crime pode enviá-las pela internet, no serviço do Web Denúncia, ou ligar para o Disque Denúncia, no número 181. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo garante o anonimato.

O crime aconteceu por volta das 23 horas, quando Adriana buscava duas passageiras que saíam de um baile funk na Avenida Fundibem, no Jardim Casa Grande.

O homem anunciou o assalto no momento em que as mulheres entravam no carro. A condutora, então, acelerou o veículo para tentar fugir e foi baleada no pescoço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Diadema (Vila Nogueira).