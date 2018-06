Polícia divulga retrato falado de homem que tentou matar analista de sistemas no Morumbi

SÃO PAULO – A polícia elaborou o retrato falado do homem que tentou matar Rogério dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, na quarta-feira, 22. O analista de sistemas foi atingido por vários disparos de arma de fogo quando parou com o carro em um semáforo na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

O retrato falado foi feito com base no depoimento de testemunhas e ficou pronto na noite de quinta-feira, 22. Segundo as descrições, o homem tem a cabeça raspada e cavanhaque.

Imagens de câmeras de segurança que ajudam nas investigações reforçam a hipótese de tentativa de execução.

A vítima foi abordada no cruzamento da Rua David Ben Gurion com a Rua José de Jesus por volta das 21h40 de quarta-feira. Ao menos 10 tiros foram disparados. O motorista foi atingido na região do tórax e rosto.

Um dos bandidos teria se escondido em um mato alto perto do cruzamento do semáforo. Outro suspeito chegou de moto e também atirou contra o veículo do motorista. Ambos conseguiram fugir do local do crime.

Ele foi socorrido pela Polícia Militar (PM) e levado para o pronto-socorro do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo o hospital, Júnior permanece internado e o estado de saúde ainda é crítico.

A Polícia Civil informa que o 89º DP (Morumbi) instaurou inquérito policial para investigar o caso.

A Polícia Militar acrescenta que o policiamento na região contribuiu para a redução de 12,5% nos roubos em dezembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A PM também requisitou aos órgãos municipais medidas que auxiliem no trabalho preventivo, tais como poda de árvores e melhorias na iluminação e no tráfego.

Além disso, são realizadas operações com pontos de estacionamento em locais estratégicos em horários de maior incidência criminal, além do patrulhamento ostensivo e preventivo já realizado por meio dos programas de policiamento como Rocam, Radiopatrulhamento, Polícia Comunitária, Força Tática.