Polícia desarticula quadrilha especializada em furto de carros de luxo em SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu oito suspeitos de integrar quadrilha especializada em furto de veículos de luxo em São Paulo. Batizada "4x4", a operação deflagrada nesta quinta-feira, 5, mirou o grupo responsável pelo furto de 16 caminhonetes de uma locadora de veículos.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início em abril, com a interceptação telefônica de um dos suspeitos, que permitiu a identificação dos demais envolvidos e o esquema utilizado pelo grupo. O alvo da quadrilha eram caminhonetes de alto valor patrimonial. Após os furtos, os veículos eram levados diretamente para galpões de desmanche em comunidades da cidade. As peças eram vendidas em mercados negros dentro e fora de São Paulo.

O grupo é acusado de invadir e furtar 16 caminhonetes de uma locadora de veículos no Carandiru, zona norte de São Paulo, em maio passado.

Durante a operação, oito pessoas foram presas, incluindo os suspeitos de liderar a quadrilha e os donos de oficinas de desmanche. Três suspeitos foram presos em flagrante. No início da tarde, a Polícia Civil continuava a procura de outras cinco pessoas acusadas de envolvimento no esquema. Ao todo, 115 agentes buscam cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em São Paulo, Ferraz de Vasconcelos e Suzano, na Grande SP.

Com os suspeitos a polícia apreendeu dois veículos utilizados nos furtos e um revólver calibre 38.