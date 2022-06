Polícia de SP apreende fuzis, munições e coletes e vê ligação com caso de Itajubá, em Minas

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na tarde deste sábado, 25, fuzis, munições e coletes balísticos em um imóvel na zona leste da capital paulista. Os investigadores acreditam que o material pode pertencer à quadrilha que atacou uma agência bancária em Itajubá, Minas Gerais, na madrugada da quinta-feira, 23. Uma pessoa foi presa.

A polícia disse ter recebido a informação de que o armamento utilizado no caso estaria na cidade de São Paulo. Após acompanhamentos, os investigadores chegaram a um imóvel onde os equipamentos estariam guardados. No local, cujo endereço não foi revelado, foram encontrados três fuzis AK-47, uma espingarda calibre 12, munições de fuzil, pistolas com rajada e coletes balísticos.

O suspeito preso estava realizando a guarda dos equipamentos. A equipe do 95º Distrito Policial (Heliópolis) disse seguir em diligências. O caso deverá ser alvo de investigação por meio de inquérito.

Uma quadrilha armada com fuzis de grande impacto invadiu a região central de Itajubá, no interior de Minas Gerais, entre a noite de quarta-feira, 22, e o início da madrugada da quinta-feira, 23, incendiou carros, atacou o Batalhão da Polícia Militar e usou explosivos para assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas – quatro policiais e um estudante –, mas não houve vítimas fatais. Um suspeito de atuar como batedor da quadrilha foi preso na oportunidade.