Polícia de Jaboticabal investiga morte de aposentado

A Polícia Civil de Jaboticabal, no interior de São Paulo, investiga o homicídio do aposentado João Corrêa, de 75 anos, que morreu após ser atingido por pauladas. O corpo dele foi encontrado, na segunda-feira, 16, em uma casa em construção, no bairro Santa Tereza, perto de onde morava. Um conhecido de Corrêa viu a bicicleta da vítima jogada em frente à obra, e procurou pelo aposentado no interior da construção. Ele acionou a Polícia Militar, que foi ao local e constatou a morte do idoso. A polícia tem uma provável pista, mas não confirmada ainda: uma garota de programa, que teria sido vista com Corrêa várias vezes. Corrêa, conhecido na cidade como João do Boné, teria saído com a mulher e até um atrito entre ambos teria ocorrido. A polícia tenta localizá-la.