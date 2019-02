Polícia da Bolívia prende homem acusado de matar e esquartejar família em São Paulo

BRASÍLIA - A polícia da Bolívia prendeu Gustavo Santos Vargas Arias, que admitiu ter assassinado e esquartejado um casal e seu filho, de 8 anos, em São Paulo, em 2018. Ele foi capturado em Santa Cruz de La Sierra, no centro do país. Segundo os policiais, o acusado entrou no país por Puerto Quijarro. A família e os suspeitos são bolivianos.

De acordo com a imprensa da Bolívia, Arias disse ter assassinado a criança dois dias depois de matar os pais. Segundo ele, a menor chorava muito e perguntava pelo pai e pela mãe. As autoridades bolivianas avaliam a possibilidade de entregar o acusado ao Brasil com base em uma cooperação jurídico-internacional.

No dia 8 de janeiro, os corpos de Jesus Reynaldo Condori Sanizo, de 39 anos, da mulher dele, Irma Morante Sanizo, de 38 anos, e do filho, Gian Abner Morante, de 8 anos, foram encontrados esquartejados em sacos de plásticos, dentro de malas, em uma casa em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. A suspeita é que a motivação do crime tenha sido financeira.

Segundo o relato do dono do imóvel onde estavam os corpos, a casa foi alugada para o marido da irmã de uma das vítimas. Até o momento, este homem ainda não foi localizado pela polícia. O caso está sendo investigado pelo 1.º DP de Itaquaquecetuba. / Agência Brasil