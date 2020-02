Polícia Civil prende novo suspeito de envolvimento em caso de São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu um novo suspeito de envolvimento no assassinato de Flaviana Guimarães, de 40 anos, Romuyuki Gonçalves, de 43, e Juan Victor Gonçalves, de 15. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública não deu detalhes sobre a prisão e afirma que o caso segue em investigação e sob segredo de Justiça.

LEIA TAMBÉM > Crentefobia

Na última quarta-feira, 29, a polícia já havia prendido Ana Flávia Menezes Gonçalves, de 24 anos, sob suspeita de matar o pai, a mãe e o irmão mais novo. Sua companheira, Carina Ramos, de 31 anos, também foi presa sob suspeita de envolvimento no crime.

Elas foram detidas temporariamente, por 30 dias, após os delegados responsáveis pelo caso terem encontrado contradições nos depoimentos de ambas sobre a noite do crime. "Depois do depoimento, já se supunha que algo de estranho estava acontecendo na versão que elas apresentavam", disse o delegado Ronaldo Tossunian, seccional de São Bernardo.

A família foi encontrada carbonizada no porta-malas de um veículo encontrado na madrugada de terça-feira, 28, em uma estrada rural de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A família de Flaviana Gonçalves já afirmou não ter dúvidas quanto ao envolvimento da filha da vítima no triplo homicídio.

Cronologia do caso