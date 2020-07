Polícia Civil diz que quadrilha é a mesma de outros ataques e usou armamento de guerra em Botucatu

CAMPINAS - A quadrilha que atacou três agências bancárias em Botucatu (SP) na madrugada desta quinta-feira usou armamento de guerra na ação e é a mesma que promoveu ações semelhantes em outras duas cidades do interior paulista, confirmou a Polícia Civil. Ainda segundo a polícia, R$ 1,7 milhão roubados do Banco do Brasil foram recuperados.

Um suspeito foi morto, mas a Polícia Civil informou que vai investigar se ele integrava o bando. Um familiar disse, durante registro de boletim de ocorrência da ação, que o rapaz morava sob um viaduto a 150 metros do cerco policial, e não era ligado a assaltos a banco. Ele foi identificado como Ivan de Almeida, de 29 anos, morador de Botucatu. Segundo a ocorrência, policiais militares dizem que ele estava com um fuzil e um colete a prova de balas quando foi atingido. A polícia registrou a inconsistência entre a versão da PM e de familiares, e abriu uma apuração.

Segundo o delegado-assistente da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) local, Geraldo Franco Pires, as apurações rastreiam o bando após análises periciais no material apreendido, em amostras de sangue e também impressões digitais. Além desses dados, confirma que foi usado em Botucatu o mesmo modo de operação verificado nos ataques em Bauru, em setembro de 2018, e Ourinhos, em maio deste ano: envolvimento de cerca de 40 homens fortemente armados e uso de carros em chamas em acessos das cidades para facilitar a fuga.

"É uma apuração que precisa de tempo, mas estamos mobilizados e já temos alguns nomes. Estamos também aguardando diversos laudos, ansiosamente."

A polícia investiga relação dessa quadrilha com ações financiadas pela facção criminosa PCC.

O dinheiro recuperado foi encontrado em dois carros abandonados por assaltantes. Foram apreendidos também oito carros de luxo blindados, a maioria da marca Land Rover, um fuzil antiaéreo .50, uma metralhadora 9mm, três granadas, 17 artefatos explosivos e um rádio comunicador.

Cerca de 200 policiais civis e militares, de batalhões especializados, da cidade e municípios vizinhos foram mobilizados na caça aos assaltantes. Dois policiais militares foram feridos levemente em confrontos na madrugada. Foram ao menos cinco tiroteios pela cidade.

O Banco do Brasil informou que trabalha para normalizar o atendimento em Botucatu no menor prazo possível e que a agência deve reabrir na semana que vem, ainda sem data definida. A instituição não comenta sobre valores roubados.

A reportagem aguarda uma manifestação da PM sobre a versão do familiar do suspeito morto.

